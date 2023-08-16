«الزقازيق» ضمن أفضل 800 جامعة عالميا في تصنيف شنغهاي 2023

أظهر تصنيف «شنغهاي» الدولي لعام 2023 حفاظ جامعة الزقازيق على ترتيبها ضمن شريحة أفضل 801 -900 جامعة على مستوى العالم، وذلك من بين أكثر من 25 ألف جامعة، كما حصلت الجامعة على المرز الخامس محليا ضمن سبعة جامعات مصرية ظهرت في هذا التصنيف، بينما كان ترتيب الجامعة 901- 1000 لعامي 2019-2020، وتقدمت لأكثر من 100 مركز عالميا خلال عامي 2022-2023.

حصول جامعة الزقازيق على مركز متميز

وأشاد الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق، باستمرار حصول الجامعة على ترتيباً عالمياً متميزاً طبقاً لتصنيف شنغهاى الدولي2023 ، والذى ضم هذا العام 18 جامعة إفريقية و 18 جامعة عربية فقط، إضافة إلى 7 جامعات مصرية وهى جامعات (القاهرة- عين شمس- الإسكندرية- المنصورة ، الزقازيق- الأزهر وبني سويف)، وكشف تصنيف «شنغهاي» أيضا عن لائحة ألف جامعة الأفضل عبر العالم لسنة 2023، وهو التصنيف الذي لم تستطع دول عديدة من إفريقيا والشرق الأوسط حجز مكان لها به.

تحليل أداء جامعات العالم

ومن جانبه، أشار الدكتور إيهاب الببلاوي، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، أن تصنيف شنغهاي الدولى يعتبر من أهم وأصعب تصنيفات الجامعات العالمية، حيث لا يتم اختيار الجامعات لهذا التصنيف الأكاديمى وفقاً لترشيح الجامعة، بينما يتم وفقاً لتحليل الفريق القائم على التصنيف لأداء كل الجامعات بالعالم واختيار أفضل 1000 جامعة فقط.

وأكدت الدكتورة نجلاء فتحي مستشار رئيس الجامعة لتطوير الأداء والتصنيف الدولي، إلى أن التصنيف الصينى الأكاديمي لجامعات العالم "شنغهاى" (ARWU) تم نشره لأول مرة من قِبل مركز الجامعات ذات المستوى العالمي (CWCU)، وكلية الدراسات العليا للتعليم بجامعة شنغهاي بالصين، وتم تحديثه على أساس سنوي منذ عام 2009، حيث يتم التصنيف بين أفضل 2500 جامعة على مستوى العالم سنويًا؛ ليتم نشر أفضل ألف جامعة.