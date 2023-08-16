رئيس جامعة الزقازيق يستقبل لجنة قطاع العلوم الأساسية بالأعلى للجامعات

استقبل الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق اليوم الأربعاء، لجنة قطاع العلوم الأساسية بالمجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور عصام خميس نائب وزير التعليم العالي سابقا، ونائب رئيس الجامعة الروسية، وتضم لجنة التخطيط للتعليم العالي بكليات العلوم وعمداء كليات العلوم والمعاهد البحثية العليا، و لجنة الخبراء التي تضم نخبة من بعض نواب رؤساء الجامعات بحضور الدكتور إيهاب الببلاوي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور جمال عنان عميد كلية العلوم، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس.

مناقشة تعديل لوائح كليات العلوم وإقرار لوائح جديدة

استهلت اللجنة عملها بلقاء رئيس جامعة الزقازيق، حيث تناول الاجتماع مناقشة تعديل لوائح كليات العلوم وإقرار لوائح جديدة، بالإضافة إلى مناقشة سياسة التعليم في قطاع العلوم بشكل عام.

وخلال الاجتماع رحب الدكتور خالد الدرندلي، رئيس الجامعة، بلجنة قطاع العلوم الأساسية، بما تضمه من خبراء وقامت علمية في تخصصات العلوم الأساسية بالجامعات المصرية، مشيدًا بدور كلية العلوم بجامعة الزقازيق في تحقيق طفرة في الأبحاث العلمية والنشر الدُّوَليّ للارتقاء بمستوى الخريجين فى النواحي النظرية والتطبيقية والبحثية وتأهيلهم للمنافسة في سوق العمل المحلى والدولي.

مرحلة البكالوريوس والدراسات العليا

كما رافق الدكتور جمال عنان، لجنة قطاع العلوم الأساسية، في جولة بكلية العلوم، التي أشادت بدورها بالإمكانيات المادية والبرامج الدراسية الجديدة بنظام الساعات المعتمدة بكلية العلوم؛ لتقدم خدماتها في مرحلة البكالوريوس والدراسات العليا، لأبناء محافظة الشرقية والمحافظات المجاورة في التخصصات المختلفة.

ومن جانبه أشار الدكتور جمال عنان، إلى أن الكلية تهدف إلى إعداد خريج على مستوى علمي عالي الجودة بمقاييس علمية معتمدة، مضيفًا أن الكلية تمد المجتمع المحيط بكل الخدمات والاستشارات العلمية والبحثية من خلال نظام شامل وشراكة مستمرة بين الكلية والمجتمع؛ مما يعود على المجتمع بالرقى والازدهار.

وعلى هامش الاجتماع ألقي الدكتور عصام خميس رئيس اللجنة محاضرة بعنوان «نحو التحول لجامعات الجيل الرابع»، مشيرا إلى تبنى جامعات الجيل الرابع منظومة قيم حاكمة لا تقوم فقط على إنتاج وصناعة المعرفة، ولكن أيضاً نشر المعرفة وإيجاد التطبيقات المناسبة لتلك المعرف، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي فى التعليم، في ضوء أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.