نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 في جامعة الزقازيق.. «العلوم 341 درجة»

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ممثلة في مكتب تنسيق الجامعات، نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 في جامعة الزقازيق، وذلك استعدادا لاستقبال الطلاب الراغبين في الالتحاق بالكليات والمعاهد المختلفة.

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 في جامعة الزقازيق

وتستعرض «الوطن» الحدود الدنيا لتنسيق كليات ومعاهد جامعة الزقازيق المرحلة الثانية علمي علوم وأدبي، وفقا للقواعد والضوابط والحدود الدنيا التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي.

الحد الأدنى لنتيجة تنسيق المرحلة الثانية جامعة الزقازيق 2023 للشعبة العلمية

طب الزقازيق 382.5 درجة

طب فاقوس 381.5 درجة

طب أسنان الزقازيق 374 درجة

صيدلة الزقازيق 369 درجة

هندسة الزقازيق 364.5 درجة

حاسبات ومعلومات الزقازيق علوم 361 درجة

طب بيطري الزقازيق 361 درجة

تمريض الزقازيق 344 درجة

علوم الزقازيق 341 درجة

حاسبات ومعلومات الزقازيق رياضة 340.5 درجة

معهد فني صحى الزقازيق 333 درجة

الإعاقة والتأهيل الزقازيق 327 درجة

معهد عالي تكنولوجيا 10 رمضان شعبة علوم الحاسب بمصروفات علوم 319.5 درجة

معهد فني صحى رياضة الزقازيق 317 درجة

تربية الزقازيق 313.5 درجة

معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة (هندسة) بمصروفات 313 درجة

فنى تمريض الزقازيق 310 درجات

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق 301.5 درجة

تجارة الزقازيق 301.5 درجة

علوم الزقازيق رياضة 301 درجة

زراعة الزقازيق 285.5 درجة

تربية (تعليم ابتدائي) الزقازيق 283 درجة

حقوق الزقازيق 282.5 درجة

تربية طفولة مبكرة الزقازيق 282.5 درجة

تجارة انتساب موجه الزقازيق 281 درجة

تكنولوجيا وتنمية الزقازيق علوم مالية وإدارية 276.5 درجة

تربية الزقازيق رياضة 276 درجة

تكنولوجيا وتنمية الزقازيق علوم زراعية 266 درجة

زراعة الزقازيق رياضة 264 درجة

المعهد العالي للهندسة الإلكترونية بلبيس 264 درجة

المعهد العالى للهندسة ببلبيس 260.5 درجة

آداب الزقازيق 258.5 درجة

حقوق انتساب موجه الزقازيق 256.5 درجة

تربية نوعية الزقازيق 250 درجة

الحد الأدنى لتنسيق 2023 جامعة الزقازيق المرحلة الثانية لطلاب الشعبة الأدبية

الإعاقة والتأهيل الزقازيق 345 درجة

تربية الزقازيق 329.5 درجة

تربية طفولة مبكرة الزقازيق 315.5 درجة

تجارة الزقازيق 305.5 درجة

تكنولوجيا وتنمية الزقازيق علوم مالية وإدارية 303.5 درجة

آداب الزقازيق 293.5 درجة

آداب انتساب موجه الزقازيق 283 درجة

تجارة انتساب موجه الزقازيق 286 درجة

تربية نوعية الزقازيق 270 درجة

حقوق الزقازيق 263.5 درجة

حقوق انتساب موجه الزقازيق 259 درجة

تربية نوعية فنية الزقازيق 240 درجة.