نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 في جامعة الزقازيق.. «العلوم 341 درجة»
كتب:
نظيمة بحراوي
08:54 م | الثلاثاء 22 أغسطس 2023
جامعة الزقازيق
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ممثلة في مكتب تنسيق الجامعات، نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 في جامعة الزقازيق، وذلك استعدادا لاستقبال الطلاب الراغبين في الالتحاق بالكليات والمعاهد المختلفة.
نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 في جامعة الزقازيق
وتستعرض «الوطن» الحدود الدنيا لتنسيق كليات ومعاهد جامعة الزقازيق المرحلة الثانية علمي علوم وأدبي، وفقا للقواعد والضوابط والحدود الدنيا التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي.
الحد الأدنى لنتيجة تنسيق المرحلة الثانية جامعة الزقازيق 2023 للشعبة العلمية
طب الزقازيق 382.5 درجة
طب فاقوس 381.5 درجة
طب أسنان الزقازيق 374 درجة
صيدلة الزقازيق 369 درجة
هندسة الزقازيق 364.5 درجة
حاسبات ومعلومات الزقازيق علوم 361 درجة
طب بيطري الزقازيق 361 درجة
تمريض الزقازيق 344 درجة
علوم الزقازيق 341 درجة
حاسبات ومعلومات الزقازيق رياضة 340.5 درجة
معهد فني صحى الزقازيق 333 درجة
الإعاقة والتأهيل الزقازيق 327 درجة
معهد عالي تكنولوجيا 10 رمضان شعبة علوم الحاسب بمصروفات علوم 319.5 درجة
معهد فني صحى رياضة الزقازيق 317 درجة
تربية الزقازيق 313.5 درجة
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة (هندسة) بمصروفات 313 درجة
فنى تمريض الزقازيق 310 درجات
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق 301.5 درجة
تجارة الزقازيق 301.5 درجة
علوم الزقازيق رياضة 301 درجة
زراعة الزقازيق 285.5 درجة
تربية (تعليم ابتدائي) الزقازيق 283 درجة
حقوق الزقازيق 282.5 درجة
تربية طفولة مبكرة الزقازيق 282.5 درجة
تجارة انتساب موجه الزقازيق 281 درجة
تكنولوجيا وتنمية الزقازيق علوم مالية وإدارية 276.5 درجة
تربية الزقازيق رياضة 276 درجة
تكنولوجيا وتنمية الزقازيق علوم زراعية 266 درجة
زراعة الزقازيق رياضة 264 درجة
المعهد العالي للهندسة الإلكترونية بلبيس 264 درجة
المعهد العالى للهندسة ببلبيس 260.5 درجة
آداب الزقازيق 258.5 درجة
حقوق انتساب موجه الزقازيق 256.5 درجة
تربية نوعية الزقازيق 250 درجة
الحد الأدنى لتنسيق 2023 جامعة الزقازيق المرحلة الثانية لطلاب الشعبة الأدبية
الإعاقة والتأهيل الزقازيق 345 درجة
تربية الزقازيق 329.5 درجة
تربية طفولة مبكرة الزقازيق 315.5 درجة
تجارة الزقازيق 305.5 درجة
تكنولوجيا وتنمية الزقازيق علوم مالية وإدارية 303.5 درجة
آداب الزقازيق 293.5 درجة
آداب انتساب موجه الزقازيق 283 درجة
تجارة انتساب موجه الزقازيق 286 درجة
تربية نوعية الزقازيق 270 درجة
حقوق الزقازيق 263.5 درجة
حقوق انتساب موجه الزقازيق 259 درجة
تربية نوعية فنية الزقازيق 240 درجة.