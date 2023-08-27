استجابة لـ«مساء dmc».. معهد أمراض العيون يتكفل بعلاج الطفل «يامن» ضحية الخرطوش

استقبل معهد بحوث أمراض العيون، الطفل يامن، في استجابه لبرنامج «مساء dmc»، وذلك بعد تواصل أسرة البرنامج مع وزارة الصحة بخصوصه ليتم بذل الجهود ومتابعة حالته الصحية ورعايته، فيما يجري المعهد حاليا الفحوصات اللازمة بجانب التدخلات الطبية.

إصابة الطفل يامن بخرطوش خرج من فرح مر أمام بيت جده

ووفقا لتقرير البرنامج، فإنَّ الطفل «يامن»، صاحب الخمس سنوات، الذي كان في زيارة لجده المقيم بمنطقة «الخصوص» بمحافظة القليوبية، تكررت معه مأساة العديد من الأطفال الذين أُصيبوا بطلق ناري عشوائي خارج من أحد الأفراح، وهذه المرة «الفرح كان تحت بيد الجد».

تشوه وجه وعين الطفل يامن

وتابع «مساء dmc»، أنَّ «يامن» مثل أي طفل انجذب للأصوات الخارجة من الفرح ليندفع نحو شرفة منزل جده، وما أن شرع بالوقوف في الشرفة حتى أصيب بالخرطوش والشظايا في نفس اللحظة، لتحدث جروح في الرأس والعين والذراع أيضا، ما نتج عنه تشوه الوجه وانفجار العين».

وأشار البرنامج إلى بيان وزارة الداخلية عن الواقعة، الذي ذكر أن الطفل أصيب بعيار ناري بسبب استخدام الخرطوش في أحد الأفراح التي مرت أمام منزل الأسرة، إذ أطلق شقيق العروس عيار من فرد خرطوش كان بحوزته ابتهاجا بحفل الزفاف فأحدث إصابة الطفل المشار إليها.