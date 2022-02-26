وفاة تلميذ أثناء الدرسة بالمنوفية: مات بهبوط حاد في الدورة الدموية

توفي طالب في الصف الثاني الابتدائي في محافظة المنوفية، يدعي يامن محمد مصطفى، في أثناء وجوده بالمدرسة في مدينة شبين الكوم، إذ سقط في المدرسة أثناء اليوم الدراسي، ونُقل إلى أحد المستشفيات في محافظة المنوفية ولكنه توفي.

جنازة طالب توفي أثناء الدراسة في المنوفية

وشيع أهالي شبين الكوم في المنوفية، جيمان الطفل يامن إلى مثواه الأخير، من مسجد القرط في مدينة شبين الكوم، ودُفن في مقابر العائلة، وسط حالة من الحزن الشديد من الأهالي وانهيار أسرة الطفل الصغير.

وتلقت أسرة الطفل يامن عزاء الطفل أمام منزل الأسرة في مدينة شبين الكوم، وأكد عدد من أفراد الأسرة أن الطفل توفي إثر هبوط حاد في الدورة الدموية، ونقل إلى المستشفيات لمحاولة إنقاذه، لكنه توفي فور وصوله المستشفى.

جدل الطفل يامن يكشف كواليس وفاته

وكشف جد الطفل يامن محمد، أن الطفل لم يكن يعاني من الأمراض، لكن قبل عام أصيب في رأسه، وتم علاجه في وقتها، ولم يكن هناك بعدها أي أعراض جانبه بعد الواقعة، مشددا علس أن الوفاة طبيعية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قصة وفاة الطفل يامن «عصفور الجنة»، داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان علي وفاته.

وقال نادر شعبان أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي: «ربنا يرحمه عصفور الجنة، وربنا يصبر أهله»، وقالت ندي ياسين «لا حول ولا قوة إلا بالله، أكيد أسرته منهارة ربنا يصبرهم».

وأكدت نشوي إبراهيم «يا عيني يا ابني، ولا مقول إلا ما يرضي ربنا، وربنا يصبر أهله».