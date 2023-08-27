«مستقبل وطن»: قرارات السيسي الداعمة للصناعة تعمق المنتج المحلي

أشاد المستشار شعبان عبداللطيف، أمين الشؤون القانونية لحزب مستقبل وطن، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بشأن تعميق الصناعة الوطنية، وذلك من خلال حزمة من الإجراءات؛ أبرزها إمكانية مد الإعفاء لخمس سنوات إضافية لعدد محدد من الصناعات التي تستهدف صناعات استراتيجية بمدة تصل لـ10 سنوات إجمالي الإعفاءات عدا ضريبة القيمة المضافة، وذلك شريطة تحقيقها مستهدفات محددة، وفقا لحجم الاستثمار الخارجي والضوابط التي يحددها مجلس الوزراء.

دعم الصناعة الوطنية

وأكد أمين الشؤون القانونية لحزب مستقبل وطن، في بيان له، منذ قليل، أن هذه التوجيهات والقرارات التي صدرت اليوم من قبل القيادة السياسية تؤكد حرص الرئيس على دعم الصناعة الوطنية وتعميق المنتج المحلي وتعزيز التنافسية خلال الفترة المقبلة، ومن المتوقع أن نشهد ضخ المزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة بعد حزمة الإجراءات التي صدرت اليوم من قبل رئيس الجمهورية للسلطة التنفيذية.

قرارات الرئيس اليوم

وكان الرئيس الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجّه الحكومة بمنح المشروعات الصناعية المستهدفة حزمة حوافز وفقا للضوابط التي يقرها مجلس الوزراء، من بينها الإعفاء من كافة أنواع الضرائب، عدا ضريبة القيمة المضافة حتى 5 سنوات، إمكانية استعادة نسبة من قيمة الأرض تصل إلى 50% بشرط تنفيذ المشروع في نصف المدة المحددة له، بالإضافة إلى التوسع في منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي، فضلا عن إمكانية مد الإعفاء لخمس سنوات إضافية لعدد محدد من هذه الصناعات بشرط تحقيقها مستهدفات محددة.