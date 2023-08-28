وظائف خالية للشباب بالمحافظات لكل المؤهلات.. رواتب تبدأ من 3500 جنيه

أعلنت مديريات العمل في 11 محافظة بينها محافظة القاهرة، والقليوبية، ومحافظة الجيزة، ومحافظة الشرقية، ومحافظة الغربية، ومحافظة الدقهلية، ودمياط، والبحيرة، وسوهاج، وقنا، والوادي الجديد، إتاحة وظائف خالية، للشباب بمختلف محافظات مصر، عبر نشرة التوظيف الشهرية، برواتب تبدأ 3500 جنيه شهريا، فضلا عن عن توفير التأمين الصحي والاجتماعي.

خريطة الوظائف الخالية

وتنشر «الوطن» في إطار خدماتها المتعددة لمتابعيها خريطة الوظائف الخالية بالمحافظات للشباب من الجنسيين وفقا لمديريات العمل منها:

- شركة أمن تطلب أمن إداري ذكور راتب يبدأ من 3900 جنيه و4 أيام راحة وإقامة وبدل انتقال لمختلف المؤهلات.

- شركة تجارية تطلب فنيين براتب يبدأ من 4500 جنيه مؤهلات متوسطة وعليا خبرة 3 سنوات سن من 25 حتى 35 عاما.

- شركة تجارية تطلب 100 مندوب مبيعات بمختلف المحافظات راتب من 3550 جنيها مؤهلات عليا ومتوسطة سن من 30 عاما.

- شركة كهربائية تطلب فنيين كهرباء مؤهلات متوسطة براتب يبدأ من 3500 جنيه سن من 21 عاما.

- شركة تجارية تطلب محاسبين بمحافظة الشرقية المنطقة الصناعية خبرة 3 سنوات راتب يبدأ من 3500 جنيه سن من 30 عاما.

تطبيق الحد الأدنى للأجور

حرصت مديريات العمل على تحرى تطبيق الحد الأدنى بالأجور بطلبات الوظائف الخالية فضلا عن تكثيف المتابعة بعد الإعلان عن الوظائف الخالية المتاحة لتحري المصداقية في نشر فرص العمل.