وظائف خالية للسائقين بالمحافظات.. راتب يصل لـ9 آلاف جنيه

أعلنت مديريات العمل بعدة محافظات، وظائف خالية للسائقين، عبر نشرة التوظيف الشهرية التي تصدرها مديريات العمل بالتعاون مع القطاع الخاص، وذلك للمؤهلات العليا والمتوسطة والإعدادية رخص أولى وثانية مع توفير تأمين اجتماعي وصحي.

ويحدد الراتب في بعض الوظائف وفقا للخبرة والمؤهل، ويصل راتب البعض الآخر إلى 9 آلاف جنيه، مع توفير بدل انتقال وسكن ووجبات للمغتربين.

خريطة الوظائف الخالية بالمحافظات

وتنشر «الوطن»، في إطار خدماتها المتعددة، خريطة الوظائف الخالية للسائقين بالمحافظات، وجاءت كالتالي:

- تطلب شركة نقل 250 سائق درجة أولى براتب يبدأ من 9 آلاف جنيه مؤهلات عليا ومتوسطة وإعدادية.

- شركة نقل تطلب 10 سائقين رخصة خاصة، 8 ساعات عمل، راتب يبدأ من 3500 جنيه.

-شركة تجارية تطلب 4 سائقين مؤهلات عليا ومتوسطة، السن من 25 حتى 35 عاما، ويحدد الراتب بالمقابلة الشخصية وفقا للخبرة والمؤهل.

-شركة تجارية تطلب سائقين، السن من 25 حتى 50 عاما، ولا يشترط المؤهل، ويحدد الراتب بالمقابلة الشخصية.

-شركة ملابس تطلب سائق نصف نقل سن من 25 حتى 45 عاما، خبرة 5 سنوات، راتب يبدأ من 4000 جنيه ولا يشترط مؤهل.

كيفية التقديم على الظائف الخالية

وحددت مديريات العمل، طرق التقديم على الوظائف الخالية للسائقين عن طريق تقديم طلب عمل بموقع المديريات موضح به بيانات الوظيفة المطلوبة ووسيلة تواصل بطالب العمل والسيرة الذاتية للمتقدم؛ ليتم التواصل مع المقبولين وإبرام العقد بالمديرية التابع لها الطلب لضمان حق الطرفين.