محمد منير يتخطى 5 ملايين مشاهدة بأغنية «الساحل الشمالي»

تخطى الفنان محمد منير 5 ملايين مشاهدة عبر موقع يوتيوب، بالدويتو الغنائي «الساحل الشمالي»، الذي قدمه بالتعاون مع الفنانة ميريام فارس وذلك بعد 5 أيام من طرحها.

أغنية الساحل الشمالي تجمع الكينج محمد منير واللبنانية ميريام فارس، وهو أول تعاون بينهما ومن كلمات وألحان وتوزيع وميكس وماستر محمد رحيم، وجيتار شريف فهمي، وإيقاعات أحمد بدير، وناي محمد خيري.

كلمات أغنية الساحل الشمالي لمحمد منير

ونالت أغنية الساحل الشمالي لمحمد منير وميريام فارس إشادات الجمهور.

وتقول كلمات الأغنية «في الساحل الشمالي.. يا أسمر مالك ومالي.. سيبني أتشمس في حالي.. ومتشغلليش في قلبي.. أنا قلبي لسه خالي.. أنا كنت في حالي ماشي.. بسألك عمك غباشي.. هو المشمش مجاشي.. قال بس أنتوا الحقوه.. بسأل ع الشوكولاتة.. رد عليا بألاطة.. قالي مفيش غير بطاطا».