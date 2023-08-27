كاتب صحفي: صهر عناصر الهوية في بوتقة «الوطنية» يجنبنا تفرق المجتمع

حذَّر الكاتب الصحفي، رفعت رشاد، من التفرق وخطورته على المجتمع وتماسكه، قائلاً: «لو تشرذم المجتمع وتقطعت أوصاله بين أعراق وأديان فالدولة لن تكون موجودة».

رشاد: إدراك خطورة مسألة الهوية على المجتمعات واتساقها ووحدتها

وأضاف «رشاد» خلال استضافته ببرنامج «حديث الأخبار» المُذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، أنه يجب إدراك هذا الأمر وما له من خطورة على بناء الإنسان والمجتمعات، قائلاً: «لكي تبني إنساناً متوافق ومتسق مع بقية المجتمع لابد من وجود هوية وطنية يجتمع عليها أبناؤه».

عناصر بناء الهوية

وتابع الكاتب الصحفي، موضحاً: «بناء الهوية يتطلب وجود عناصر وعوامل مهمة كالوعاء، وكلما وضعت عناصر بناء الهوية وصهرتها ستجد مجتمعا مختلفا، ومسألة الحفاظ على الهوية أمر جاد وخطير».

كما أكد رفعت رشاد، أهمية مكونات الهوية للمجتمعات، من الثقافة واللغة والعناصر والسياسية وكافة مكونات المجتمع والتي بحاجة لصهرها في إطار الهوية الوطنية لكي لا يتشرذم المجتمع ويتفرق.