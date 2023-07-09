أستاذ بكلية التربية: مسألة الهوية أكبر مشكلة تواجه التعليم

قال الدكتور أشرف محرم، أستاذ بكلية التربية بجامعة عين شمس، إن أول تحد يواجه التعليم، هو التعدد الكبير في أشكال وأنماط التعليم في مصر، وهذا في حد ذاته تحدي لا بد أن يؤخذ على قدر كبير من الأهمية.

تنوع الأنظمة الدراسية في مصر

أضاف «محرم»، خلال لقاء ببرنامج «الحوار الوطني»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، ويقدمه الإعلامي محمود السعيد، أن الطلاب في مصر يتم إعدادهم من خلال نظام التعليم القومي، التي انبثق منها مدارس خاصة أو كما يسمى «التجريبي»، وغيرها من الأنواع.

وأوضح أن الأنظمة التعليمية لديها رؤى غير مشتركة ولكن مختلفة، وأكبر مشكلة تواجه التعليم في هذا الشكل هو مسألة الهوية، والمفاهيم التي سترسخ عند مختلف الفئات التعليمية.

ولفت إلى أن الهوية مرتبطة أيضا بتكافؤ الفرص التعليمية، والعدالة التعليمية وديمقراطية التعليم، وغيرها من المبادئ، موضحا أن العملية التعليمية بفنياتها مليئة بالمشاكل، كما أن المعلمين لديهم مشكلات سواء أجورهم وإعدادهم، بجانب المناهج التعليمية.

التعليم هي المصنع لتوحيد المفاهيم

وأشار إلى أن هناك تحدياً كبيراً يتمثل في الأعداد الكبيرة من الطلاب يذهبون يوميا للمدارس، وقبل كل شيء يجب الإجابة عن هذا السؤال: «احنا لماذا نعلم؟»، فالتعليم بالدول كلها هي المصنع والأداة التي تعمل على توحيد المفاهيم عند الفئات المختلفة.