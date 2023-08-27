«يا مروق».. الأطفال يرقصون على نغمات هاني شاكر في محكى القلعة (صور)

دخل عدد من أطفال جمهور محكى القلعة في وصلة رقص داخل قلعة صلاح الدين خلال حفل الفنان هاني شاكر ضمن فعاليات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء بليلته الثالثة.

وتفاعل الأطفال مع أغنية مروق، وهي إحدى أغنيات هاني شاكر الجديدة التي طرحها من أيام.

هاني شاكر: مهرجان القلعة عظيم

وكان شاكر تحدث عن المهرجان لـ«الوطن» قائلا: «مهرجان عظيم، يخرج من أرقى دار أوبرا في الوطن العربي، وعلى أرض أم الفنون مصر، مهرجان قادر على جمع كل طوائف الشعب المصري من الغني للفقير، كما أنه المهرجان الوحيد المصري الذي يجمع جميع فنون الموسيقى والغناء في جدول واحد، وأي فنان يحب الغناء والموسيقى سيكون داعما للمهرجان ويحب أن يشارك فيه لأن فرحة الفنان دوما تظهر حينما يرى الجمهور المتعطش لفنه موجودا معه، ويشدو بأغنياته معه».

وتابع: «الحقيقة أنني سعيد وفخور بمشاركتي للمرة الثالثة على التوالي في المهرجان، وسأظل أشدو في المهرجان ما دام قلبي ينبض كي أسعد جمهورى الذي يأتي من كل بقاع جمهورية مصر العربية للاستماع إليا».