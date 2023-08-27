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هاني شاكر يشيد بالنقل الحصري لمهرجان القلعة على قناة الحياة

كتب:

محمد عزالدين
10:48 م | الأحد 27 أغسطس 2023
هاني شاكر

هاني شاكر

وجّه الفنان هاني شاكر رسالة لجمهوره، قائلا: «استنوني بعد دقائق على قناة الحياة اوعوا تفوتوا الفرصة».

وأشاد الفنان هاني شاكر بالنقل الحصري لمهرجان القلعة الدولي للموسيقى على قناة الحياة.

هاني شاكر يشيد بحرص قناة الحياة على نقل الحفلات 

وعبّر الفنان هاني شاكر، عن سعادته البالغة بقناة الحياة التي تنقل حفلته حصريا في مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء بدورته 31، مشيدا بحرص القناة على نقل الحفلات الفنية بشكل حصري على الهواء مباشرة لنجوم الفن.

هاني شاكر يعد بتقديم أغنيات جديدة 

ووعد الفنان هاني شاكر بتقديم أغنيات جديدة سيكون لها أثر طيب في نفوس الجمهور: «مفاجآت في مهرجان القلعة الدولي بأغاني هتبسط الجمهور».

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