هاني شاكر يشيد بالنقل الحصري لمهرجان القلعة للموسيقى على قناة الحياة (فيديو)

أشاد الفنان هاني شاكر، بالنقل الحصري لمهرجان القلعة الدولي للموسيقى على قناة الحياة، قائلا إن تغطية القناة للمهرجان يشاهدها ملايين الناس من كل أنحاء العالم، وهذا ليس غريبا على قناة «الحياة».

هاني شاكر: بكون سعيد في مهرجان القلعة

وأضاف هاني شاكر، خلال لقاء على شاشة قناة الحياة، على هامش المهرجان، أنه يحب الجمهور للغاية، «أكون سعيد للغاية في مهرجان القلعة بالتحديد، لأن البعض من هذا الجمهور ليس في مقدروه حضور حفلات الأوبرا أو الحفلات الأخرى، وهذا الجمهور البسيط حقه عليا وعلى الفنانين جميعهم أن نأتي له ونغني له ونسعده».

وعن المفاجآت التي سيقدمها في الحفل، قال إنه حضر مجموعة من الأغاني من ضمنها «الكبير» و«مروق»، وهو الإستايل الجديد الذي قدمه في الفترة الأخيرة مع المؤلف والملحن مصطفى شكري.

استقبال الجمهور لأغنية «الكبير»

ولفت إلى أنه غنى أغنية «الكبير» في مهرجان «جرش» بالأردن، كان استقبال الجمهور لها كبيرا، متابعا: «كل جديد يقدمه الشخص ليس الناس كلها مجمعة عليه، لكن أرى أن الغالبية العظمى تحبه».