مميزات مدارس الوطنية للعلوم التقنية NTSS.. اعرف شروط الالتحاق

أعلنت المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية «ابدأ» بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن إطلاق نموذج المدارس الوطنية للعلوم التقنية NTSS بنظام التكنولوجيا التطبيقية لطلاب الشهادة الإعدادية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة توحيد الجهود والبدء في تطوير التعليم الفني والتقني وتنمية قدرات العنصر البشري ورفع كفاءة العمالة بقطاع الصناعة.

مدرسة الذكاء الاصطناعي

وكشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عن أماكن مدارس الوطنية للعلوم التقنية وتخصصاتها عبر الصفحة الرسمية على «فيس بوك»، لتأتي أولى هذه المدارس، مدرسة سميرة موسى الصناعية بنات بمدينة بدر بالقاهرة، المتخصصة في الذكاء الاصطناعي، كما حدد شروط الالتحاق بها كما يلي:

1- حصول الطالب على الشهادة الإعدادية 2022-2023.

2- ألا يقل مجموعه عن 210 درجات.

3- لا تزيد السن على 18 عامًا في أول أكتوبر 2023.

4- يُتاح التقدم للبنين والبنات من (القاهرة - الجيزة - القليوبية - الشرقية - السويس).

مدرسة الصناعات المعدنية

وتابع المركز عن ثاني هذه المدارس وهي مدرسة دمياط الثانوية العسكرية للصناعات المعدنية بمحافظة دمياط، والتي تتخصص في الخدمات اللوجستية، وإصلاح وصيانة السفن، ويشترط للالتحاق بها :

1- حصول الطالب على الشهادة الإعدادية 2022-2023.

2- ألا يقل مجموعه عن 210 درجات.

3- لا تزيد السن على 18 عامًا في أول أكتوبر 2023.

4- يُتاح التقدم للبنين من «دمياط - بورسعيد - الدقهلية - الإسكندرية - السويس».

كما يمكنك الالتحاق بمدارس الوطنية للعلوم التقنية من هنــا.

مميزات مدارس الوطنية للعلوم التقنية

وترصد «الوطن» للقارئ مميزات مدارس الوطنية للعلوم التقنية في السطور التالية:

ـ توفر بيئة تعليمية منضبطة.

- تطبق أعلى معايير الجودة العالمية.

- تتيح الفرصة للطلاب للتدريب العملي والميداني بالمنشآت الصناعية بالمناطق الجغرافية المحيطة.

- تمنح شهادات دولية معتمدة للطلاب المتميزين.

ـ مواكبة التطور التكنولوجي.

- تنظيم عدة ملتقيات توظيف بشكل دوري لجميع الخريجين لمساعدتهم على إيجاد فـرص عمل مناسبة داخل مصر وخارجها.