إصابة 12 شخصا في تصادم ميكروباص وسيارة ملاكي بالأقصر

أصيب 12 شخصا، منذ قليل، في حادث تصادم سيارة ميكروباص بملاكي على طريق الأقصر السلامية جنوب المحافظة، وجرى نقلهم إلى مستشفى حورس التخصصي بأرمنت، التابعة لهيئة الرعاية الصحية.

الدفع بـ10 سيارات إسعاف

تلقى مرفق إسعاف الأقصر، بلاغا بتصادم سيارة ملاكي بأخرى ميكروباص على الطريق الزراعي الشرقي المؤدي إلى قرية السلامية، أمام كوبري نجع الجسور، وعلى الفور دفعت هيئة الإسعاف بـ10 سيارات إسعاف لنقل المصابين.

تحرير محضر بالواقعة

جرى تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق لمعرفة أسباب الحادث.

وفاة شاب عقب وفاة والده بـ12ساعة

وكانت محافظة الأقصر قد شهدت وفاة شاب من أبناء قرية البعيرات في العقد الرابع من العمر، بعد 12 ساعة فقط من وفاة والده السبعيني، وشيّع المئات من أبناء قرية البعيرات غرب مدينة الأقصر، أمس الأحد، جثمان الشاب إسلام أحمد طايع محمد إسحاق 32 سنة إلى مثواه الأخير بعد وفاة وتشييع جثمان أبيه بالأمس 74 سنة بـ 12 ساعة فقط حيث تم دفنه من قبل أهالي القرية.