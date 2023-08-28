الأمم المتحدة: مصر من أوائل دول العالم المنتجة للهيدروجين الأخضر

قال أحمد رزق، ممثل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، إن العمود الفقري للصناعة هو المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرًا إلى أن مشاركة هذه المشروعات في القيمة المضافة والتصدير ليس بنسبة كبيرة، وهذا الأمر يجب تقويمه، خاصة أن الصادرات المصرية تعتمد بصورة كبيرة على الشركات الكبيرة، وإدخال الشركات والمشروعات الصغيرة في قاعدة التصدير، من شأنه أن يساهم بصورة كبيرة في الوصول لحلم تصدير بقيمة 100 مليار دولار.

الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة

وتابع «رزق»، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على فضائية «ten»، مساء الأحد، أن الأزمة الروسية الأوكرانية فرضت على الأجندة الدولية ضرورة الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة، مشيرًا إلى أن بعض الدول استطاعت أن تعتمد على الطاقة الجديدة والمتجددة بنسبة 80%.

وأوضح أن الحكومة المصرية لديها مستهدفات لزيادة الاستخدام في الطاقة الجديدة، ووقعت مصر العديد من الشركات في مجال الهيدروجين الأخضر، إذ تستهدف مصر لكي تكون مركزا إقليميا في هذا الأمر.

إنتاج الهيدروجين الأخضر

وأشار إلى أن مصر من أوائل الدول في العالم التي قامت بإنتاج الهيدروجين الأخضر في الستينات مع بناء السد العالي، كما قامت مصر باستخدام الطاقة الشمسية في وقت مبكر، مشيرًا إلى أن الجدوى الاقتصادية للطاقة الجديدة والمتجددة والهيدرجين الأخضر في زيادة مستمرة، خاصة مع ارتفاع أسعار الطاقة التقليدية.