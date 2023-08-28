قصف أوكراني على مقاطعة دونيتسك 68 مرة خلال 24 ساعة

قصفت القوات الأوكرانية، «مقاطعة دونيتسك» جنوب شرق البلاد، خلال الساعات الـ24 الماضية، 68 مرة، باستخدام 245 طلقة ذخيرة من عيارات مختلفة بينها 152 و155 ملم، ما أسفر عن إصابة 6 مدنيين، بينهم 4 أطفال وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن بلاده تأمل بأن تحصل على ضمانات أمنية من الولايات المتحدة على الطراز الذي تم تقديمه لإسرائيل، مشيرا إلى أسلحة وتكنولوجيا وتدريب وتمويل، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأمس الأحد، أعلنت السلطات في العاصمة الأوكرانية «كييف» وصول ثاني سفينة شحن تحمل اسم «برايموس» محملة بالصلب، أبحرت من ميناء «أوديسا» إلى مياه آمنة منذ انهيار مبادرة حبوب البحر الأسود «صفقة الحبوب» مع موسكو، وفقا لما ذكرته شبكة «فرانس 24» الإخبارية الفرنسية.