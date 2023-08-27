أوكرانيا تعلن تدمير 4 صواريخ كروز في هجوم جوي بـ«كييف»

أعلنت السلطات في أوكرانيا، اليوم الأحد، أن الجيش الأوكراني دمر 4 صواريخ كروز في هجوم جوي روسي شنّه في ساعات الليل، فيما أعلنت روسيا أنها أسقطت طائرتين مسيرتين في مناطق حدودية مع أوكرانيا.

نتائج الهجوم على كييف غير معروفة

وأفادت القوات الجوية الأوكرانية، في بيان، بأنها رصدت أهدافا جوية، وقدرتها بثمانية أهداف، فيما لم ترد أي تقارير حتى الآن عن نتائج الهجوم، على عاصمة أوكرانيا، كييف.

وأشار البيان إلى إمكانية أن تكون بعض تلك الأهداف غير مصابة، وذكرت القوات الجوية الاوكرانية، أن هذا الهجوم شنّته 5 قاذفات استراتيجية روسية.

روسيا أسقطت طائرتين مسيرتين في مناطق حدودية مع أوكرانيا

في سياق متصل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها أسقطت طائرتين مسيرتين في مناطق حدودية مع أوكرانيا، إذ جرى تدمير الأولى في منطقة بريانسك غرب روسيا، والثانية في منطقة كورسك جنوبا منها مباشرة، كما ذكر حاكم مقاطعة بريانسك الروسية ألكسندر بوجوماز أن محاولة هجوم نفذها نظام كييف بواسطة طائرة مسيرة جرى إحباطها، وعدم وقوع إصابات.

ومن ناحية أخرى، أفادت وكالة إنترفاكس الروسية بأن سفن حربية من البحرية الروسية عادت بعد دورية مشتركة، استمرت لأكثر من 3 أسابيع مع سفن من البحرية الصينية في المحيط الهادئ.