قصف أوكراني على دونيتسك 30 مرة خلال الـ24 ساعة الماضية

قصفت القوات الأوكرانية، أراضي «مقاطعة دونيتسك» جنوب شرق البلاد، 30 مرة خلال الساعات الـ24 الماضية، باستخدام 99 نوعًا مختلفًا من الذخيرة بينها 152 و155 ملم، ما اسفر عن مقتل شخص وإصابة 5 آخرين، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

من جانبه، قال رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، إن بلاده تواصل المشاركة في عمليات لضمان إعادة الأطفال الذين نُقلوا من منازلهم في أوكرانيا إلى أسرهم وتبادل أسرى الحرب، مضيفا في كلمة تليفزيونية بثها موقع الرئاسة، إن الحوار والوساطة والدبلوماسية، هما السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة الأوكرانية والتوصل إلى سلام دائم.

وأشار رامافوزا، إلى أن من خلال مبادرة السلام الأفريقية، تواصل جنوب إفريقيا، المشاركة في المحادثات المتعلقة بإعادة فتح «البحر الأسود» لتسهيل تدفق الحبوب، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

جنوب إفريقيا: قضية توسيع «بريكس» ستتم مناقشتها في قمة المجموعة

وفي سياق آخر، أوضح رامافوزا، أن جنوب إفريقيا تدعم توسيع عضوية الدول الأعضاء في «مجموعة بريكس»، مشيرا إلى أن قضية توسيع العضوية ستتم مناقشتها في قمة الخامسة عشرة للمجموعة.

وفي وقت سابق، تقدم أكثر من 20 دولة رسميا للانضمام إلى «مجموعة بريكس» التي تتكون من «روسيا، الصين، الهند، البرازيل، جنوب إفريقيا»، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وفي سياق متصل، قال الرئيس الصربي، ألكسندر فوتشيتش، إن تدمير السيل الشمالي«نورد ستريم»الروسي، بشكل مباشر من قبل إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أو وسطائها يقتل الاقتصاد الألماني فقط أكبر اقتصاد في أوروبا، والباقي بعيدون عنه، وفقا ملا ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأضاف فوتشيتش، في مقابلة مع الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون في العاصمة المجرية «بودابست»، أن الحرب التي يشنها حلف شمال الأطلسي «الناتو» ضد روسيا في أوكرانيا تدمر الاقتصاد الأوروبي.