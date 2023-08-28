«التموين» تبدأ صرف المقررات التموينية لأصحاب البطاقات عن سبتمبر.. الجمعة

تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية، صرف السلع الغذائية لأصحاب البطاقات التموينية، عن شهر سبتمبر اعتبارًا من يوم الجمعة المقبل أول الشهر، وسيكون صرف مقررات السلع التموينية لحاملي البطاقات، من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 9 مساء، وفق حصة البطاقات كالتالي:

- صرف زجاجة زيت عبوة 800 مللي لكل فرد على بطاقة التموين وبحد أقصى 4 زجاجات زيت.

- صرف كيلو سكر لكل فرد حسب احتياجاته وبحد أقصى 6 كيلو سكر على البطاقة.

- صرف 1 كيلو جرام أرز لبطاقة يقل عدد أفرادها عن 4 أفراد، و2 كيلو لبطاقة بها 4 أفراد فأكثر أو عبوة مكرونة 800 جرام لبطاقة يقل عدد أفرادها عن 4 أفراد، و2 عبوة زنة 800 جرام لبطاقة بها 4 أفراد فأكثر.

فيما تأتي الأسعار الرسمية المقررة في قائمة السلع التموينية كالتالي:

1- سكر معبأ 1 كجم بسعر 12.60 جنيه.

2 - زيت خليط 800 مللي بسعر 30 جنيهًا.

3- أرز معبأ 1 كجم بسعر 12.60 جنيهات.

4- مكرونة 800 جم بسعر 13 جنيه.

5- مكرونة 400 جم بسعر 6.50 جنيه.

6- عدس مجروش 500 جم بسعر 21 جنيهًا.

7- فول معبأ 500 جم بسعر 9 جنيه.

8- دقيق معبأ ورقي أو بلاستيك 1 كجم بسعر 18 جنيهًا.

9- مسلى صناعي 800 جم بسعر 36 جنيهًا.

10- شاي ناعم 40 جم بسعر 5 جنيهات.

11- صلصة 300 جم بسعر 8 جنيهات.

12- تونة مفتتة وزن 140 جرامًا بسعر 18 جنيهًا.

13- مربى أنواع 350 جرامًا بسعر 16 جنيهًا.

14- جبنة تتراباك 250 جم بسعر 14 جنيهات.

15- جبنة تتراباك 125 جم بسعر 7 جنيهًا.

16- مسحوق أتوماتيك 800 كجم بسعر 25 جنيهًا.

17- مسحوق عادي يدوي 800 جم بسعر 16 جنيه.

18- صابون غسيل 125 جم بسعر 3 جنيه.

19- صابون تواليت 125جم بسعر 7.50 جنيه.

20- لبن جاف 125 جم بسعر 25.50 جنيهًا.

21- خل 5% 900 ملي بسعر 6 جنيهات.

22- کیس ملح طعام 300 جم بسعر 1.25 جنيه.

23- بار حلاوة طحينية سادة 40 جم بسعر 3 جنيه.

24- کیس سائل غسيل أواني 80 جم بسعر 3 جنيه .

25- بسكويت يويوز سادة بجنيه ونص.

26- بسكويت يويوز ويفر أنواع بسعر 2.75 جنيه.

27- بسكويت تومورو أنواع 3.75 جنيه.

28- بسكويت بوو أنواع 3.75 جنيه.

29- طحينة بيضاء ظرف 140 جرامًا بسعر 2.50 جنيه.

30- قهوة سريعة الذوبان 18 جم بسعر 4 جنيهات.

31- علبة مرقة دجاج عدد 8 مكعبات بسعر 6 جنيهات.