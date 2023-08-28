عاجل.. مفاجأة سارة لـ صلاح بعد أنباء اقترابه من اتحاد جدة

حصد الدولي محمد صلاح، نجم وهداف فريق ليفربول الإنجليزى والمنتخب الوطني، جائزة أفضل لاعب عربى في الموسم المنصرم، وذلك خلال حفل MEFA لتوزيع جوائز الأفضل فى الشرق الأوسط.

وكان محمد صلاح، قد شارك في مباراة فريقه الأخيرة أمام نيوكاسل، في الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الجاري، وهي المباراة التي انتهت بانتصار الريدز، بنتيجة 2-1، وهي المواجهة التي صنع خلالها الدولي المصري صاحب الـ31 عاما هدف الانتصار لفريقه والذي سجله داروين نونيز.

يذكر أن التصويت على جائزة MEFA تم عن طريق المتخصصين فقط ليكون 50% لتصويت الإعلاميين الرياضيين من مختلف الصحف والمواقع والقنوات التليفزيونية و50%؜ لتصويت جميع مدربي وكباتن الفرق المشاركة في بطولة الدوري المصري.

اتحاد جدة يسعى لخطف صلاح من ليفربول

الجدير بالذكر أن العديد من الأنباء والتقارير ربطت محمد صلاح بالانتقال إلى صفوف فريق اتحاد جدة السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.