4 كتب تساعدك لكي تصبح مليونيرا.. أبرزها «الأب الغني والأب الفقير»

القراءة هي غذاء الروح والعقل، لكن الغريب أن القراءة ارتبطت بجني المال، وهو ما أثبته المليونير جوناثان سانشيز، إذ اعتقد في البداية أن الدخل لا يكفي، لكن غير طريقة تفكيره حينما قرأ بعض الكتب فيما يتعلق بإدارة شؤونه المالية، إذ استثمر في العقارات، وقال «بدأت مشروعاً تجارياً صغيراً، وفي النهاية أصبحت مليونيراً في عمر 37 عاماً».

بعد أن أيقن «جوناثان» أن القراءة أساس ثروته، أسس موقعا إلكترونيا يساعد العائلات على تعلم كيفية تنمية الثروة وتربية أطفال مسؤولين مالياً، وذلك وفق ما نشره موقع «العربية»، وأوضح «جاناثان»، أنه كيف وجد أن دروس الحياة التي نتعلمها من الكتب تساعدنا على تحقيق أهدافنا بشكل أسرع، خاصة عندما توضح لنا كيفية عدم تكرار أخطاء الآخرين.

وفيما يلي 4 كتب يقول «جاناثان» إنها ساعدته على الثراء، منها «الأب الغني والأب الفقير» لروبرت كيوساكي، موضحا أن أكبر درس تعلمه أن الثروة تتعلق بالوقت أكثر من المال، كما أن هذا الكتاب كان دافعا له للبحث عن حلول العقبات بدلا من التفكير في أن شيئا ما بعيد المنال.

واكتشف «جاناثان»، أن الثروة لا تتعلق بكمية الأموال التي يجنيها الشخص، ولكن الثروة هي مقدار الوقت الذي يمكن أن يشتريه المال، وقادته هذه الفكرة إلى متابعة المزيد من مصادر الدخل السلبية «الدخل الذي لا يتطلب متابعتك باستمرار لجنيه».

«مؤسسة الأسطورة الإلكترونية»

«مؤسسة الأسطورة الإلكترونية» بقلم مايكل إي غربر، كان هذا الكتاب الثاني الذي قرأه «جاناثان»، مشيرا إلى أنه تعلم منه.. أنك تريد العمل في مشروعك، وليس أن تتعثر في العمل فيه.

«المستثمر العقاري المليونير»

«المستثمر العقاري المليونير» بقلم غاري كيلر، كان الكتاب الثالث الذي أثر في حياة «جاناثان» وأن الدرس الذي تعلمه هو أن المال يضخم شخصيتك بالفعل.

«المحاضرة الأخيرة»

«المحاضرة الأخيرة» بقلم راندي باوش، الكتاب الرابع، وتحدث «جاناثان» أنه تعلم من قراءته أن لا تخف من اتخاذ الإجراءات اللازمة، «بينما كنت أقرأ كتاب المحاضرة الأخيرة، ظهر خيط مشترك: لم يكن يخشى أبداً تجربة شيء جديد لقد أخذت هذه النصيحة على محمل الجد».