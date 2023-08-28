المشدد 3 سنوات للمتهمة بإصابة طفل في القاهرة

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في العباسية، سيدة بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات؛ لإدانتها بإحداث عاهة مستديمة لطفل في منطقة الزاوية الحمراء بمحافظة القاهرة، بعد ضربه بعصا خشبية.

إحداث عاهة مستديمة لطفل

وجاء في أوراق القضية بعد انتهاء النيابة العامة، قيام المتهمة في دائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء بمحافظة القاهرة، بضرب الطفل المجني عليه بعصا خشبية ما أسفر عن إصابته بعاهة مستديمة يستحيل برؤها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

حيازة سلاح

وأضافت أوراق القضية، أن المتهمة حازت وأحرزت سلاح مما يستخدم في الاعتداء على الأشخاص «عصا خشبية» دون مسوغ قانوني من الجهات المختصة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

بداية الواقعة عندما تلقى قسم شرطة الزاوية الحمراء، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، يفيد وصول طفل في العقد الأول من العمر 10 سنوات إلى إحدى المستشفيات بدائرة القسم مُصاب في ذراعه.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ وتم القبض على المتهمة، وتحرر المحضر اللازم وجري اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة والتي أمرت بإحالتها للمحكمة المختصة والتي أصدرت حكمها السابق.