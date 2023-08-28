رفع كثبان رملية تعيق حركة المرور بالطريق الصحراوي الغربي بالمنيا

أعلنت الوحدة المحلية لمركز أبوقرقاص، بمحافظة المنيا، رفع كميات كبيرة من الكثبان الرملية التي تعيق حركة المرور بطريق بلنصورة الصحراوي الغربي.

رفع الكثبان الرملية المتراكمة بالطريق

وقال المهندس، تاج جلال أبو سداح رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص، إن الوحدة القروية بأسمنت تمكنت من رفع الكثبان الرملية المتراكمة بالطريق الرابط بين قرية بلنصورة والطريق الصحراوي الغربي في محافظة المنيا، موضحًا أن هذه الأعمال تأتي بهدف التيسير على المواطنين والمركبات وتفادي وقوع أي حوادث أو خسائر في الأرواح خاصة على الطرق السريعة.

ردم حفرة بطريق دماريس بمركزالمنيا

على صعيد آخر، وجه اللواء هانى بدوي رئيس مركز ومدينة المنيا، الوحدة المحلية بردم حفرة في طريق دماريس وإصلاح وصيانة أعمدة إنارة حفاظًا على أرواح المواطنين، مؤكدًا الاستمرار في المتابعة الميدانية لأعمال تمهيد وتسوية الشوارع ورفع كفاءة الطرق، إلى جانب أعمال تطوير وتجميل كورنيش النيل وذلك في إطار الحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للمدينة.

وأعلن اللواء أحمد السايس رئيس مركز ملوي ردم حفرة بجوار العمارات الأولى بالرعاية بقرية المحرص، وكذلك إصلاح كسر ماسورة مياه بقرية البياضية التابعة لمجلس قروي الروضة، وإعادة المياه للقرية بعد إصلاح الكسر بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي.

وتابع عماد حسن رئيس مركز ومدينة بنى مزار، تسوية شوارع وطرق قريتي بنى على وإبشاق تيسيرًا على المارة، وتمهيد شارع بورسعيد بحي جنوب، وردم حفرة على طريق البحر بحي شرق المنيا وقص وتهذيب أشجار تتسبب في حجب الرؤية أمام المارة والسيارات.