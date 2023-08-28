قرى ظهير المنيا تحصد الطماطم.. العروة الصيفية تبشر بهبوط الأسعار

بدأت عدد من قرى الظهير الصحراوي الغربي في محافظة المنيا في حصاد محصول الطماطم، الأمر الذي يبشر بهبوط كبير في الأسعار خلال الفترة المقبلة، خاصة مع زيادة كميات الحصاد وطرح المحصول بشكل كبير في الأسواق بشكل تدريجي.

حصاد الطماطم في قري غرب المنيا

وقال أحمد علام، مزارع من قرية طوخ الخيل بمركز المنيا، في تصريحات لـ«الوطن»، إن حصاد الطماطم العروة الصيفية بدأ منذ أيام في عدة قرى متاخمة للظهير الصحراوي الغربي في محافظة المنيا، خاصة في مراكز مغاغة وسمالوط والعدوة وبني مزار ومطاي، الأمر الذي يبشر بانخفاض ملحوظ في أسعار الطماطم بشكل تدريجي خلال الفترة المقبلة، موضحا أن العروة الصيفية تبدأ زراعتها خلال شهر مارس ويتم الحصاد في منتصف أغسطس وحتى شهر سبتمبر المقبل.

محصول وفير في الأراضي الرملية

وأضاف «علام»، أن الأراضي الرملية جيدة جدا في زراعة الطماطم ويكون المحصول وفير مقارنة بالأراضي الطينية الزرقاء، لذا فإن معظم المزارعين في قرى غرب محافظة المنيا والتي تتاخم الظهير الصحراوي يفضلون زراعة الطماطم ومنها علي سبيل المثال وليس الحصر، طوخ الخيل، أدمو، طوه، صفط الخمار، صفط الغربية وقرى 7و8.

مزارع الطماطم بالمنيا

وأوضح جمال العربي مزارع من مركز سمالوط، أن الطماطم محصول مهم يتم زراعته على مدار العام في محافظة المنيا خلال 4 عروات، وعند الحصاد يتراوح سعر القفص زنة 25 كيلو من الحقل بين 150 و100 جنيه، أي أن سعر الكيلو الواحد بين 4 و6 جنيهات على حسب جودة المحصول، مشيرا إلى أن الطماطم سعرها ينخفض ويرتفع على حسب إنتاجية الأراضي.