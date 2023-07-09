عودة رحلات البالون الطائر بالأقصر بعد توقفها 3 أيام بسبب سرعة الرياح

حلقت 20 رحلة بالون طائر، اليوم الأحد، على متنها حوالي 400 سائح من مختلف الجنسيات، بعد توقف 3 أيام بسبب سوء الأحوال الجوية وسرعة الرياح، وفقا لما ذكره أحمد الطيب، ممثل اتحاد شركات البالون الطائر بالأقصر.

البالون يعتمد في تحليقه على اتجاهات الرياح

وأوضح «الطيب»، أن تحسن الظروف الجوية اليوم بعد موجة من الطقس السيئ وسرعة الرياح، سمح بتحليق عدد من الرحلات، إذ يعتمد البالون في تحليقه على اتجاهات الرياح وطبقات الجو المختلفة وسرعة الرياح التي لا ينبغي أن تتجاوز الـ7 عقدة.

مدة الرحلة الواحدة 35 دقيقة

وأكد ممثل اتحاد شركات البالون الطائر، أن البالون يحلق يوميا من المطار المخصص له أمام معبد حتشبسوت غرب الأقصر، إذ تقلع أولى الرحلات في تمام الساعة الخامسة فجرا ويستمتع السائحون خلال 35 دقيقة مدة الرحلة الواحدة، بمشاهدة المعابد والمواقع الأثرية مثل معبد حتشبسوت وهابو ووادي الملوك والملكات ومعبد الرامسيوم ودير المدينة وتمثالي ممنون وغيرها من المناظر الطبيعية الخلابة.

بالون الأقصر في المركز الثالث عالميا

يشار إلى أن البالون الطائر بالأقصر يحتل المركز الثالث عالميا، كما تتفرد به محافظة الأقصر على مستوى الجمهورية لما تمتلكه من مقومات سياحية وأثرية وطبيعية وعدم وجود أي مواقع استراتيجية تهدد سلامة الطيران أو بحار.