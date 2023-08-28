انخفاض أسعار الفراخ وكرتونة البيض في الأسواق اليوم الاثنين

تباينت أسعار الفراخ وكرتونة البيض في الأسواق اليوم الاثنين 28-8-2023 في بداية التداولات ببورصة الدواجن والأسواق، وسجلت أسعار الفراخ البيضاء انخفاضا ملحوظا، إذ سجل سعر الكيلو 55 جنيهًا في أرض المزرعة، لتباع في المحلات بسعر يتراوح بين 60 و65 جنيهًا للكيلو.

أسعار الفراخ البيضة

وتشهد أسعار الفراخ البيضاء، اليوم، في الأسواق وبورصة الدواجن، انخفاضا مقارنة بأسعار أمس الأحد، وفق بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار الدواجن البلدي اليوم

وسجل سعر كيلو الدجاج البلدي اليوم 95 جنيها، بينما سجلت أسعار الدواجن الساسو «الحمراء» بين 103 و104 جنيهات في المزارع، لتباع للمستهلك بين 110 و113 جنيهًا للكيلو.

أسعار البانيه اليوم

ويتراوح سعر كيلو البانيه بين 150 و180 جنيهًا، أما سعر الشيش طاووق فيتراوح بين 155 و180 جنيهًا، والأوراك بين 70 و80 جنيهًا، وتختلف الأسعار بحسب كل منطقة.

أسعار البيض الابيض والأحمر

واستقرت أسعار البيض في الأسواق بشكل ملحوظ خلال الفترة الحالية دون تحركات سواء بالارتفاع أو الانخفاض، حيث سجلت سعر كرتونة البيض الأبيض في المزرعة مبلغ 110 جنيه، تباع للمستهلك بسعر يبدأ من 115 وحتى 120 جنيه للكرتونة.

اما البيض الأحمر فقد سجل سعره في بورصة البيض مبلغ 113 جنيها، ليباع في المحلات ب117و121 جنيه الكرتونة.