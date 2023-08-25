انخفاض أسعار البيض اليوم الجمعة 25-8-2023 في الأسواق.. الطبق بكام؟

سجلت أسعار البيض اليوم الجمعة 25-8-2023 انخفاضًا ملحوظًا، وجاء سعر طبق البيض 106 جنيهات بانخفاض 5 جنيهات مقارنة بأسعار الخميس 24 أغسطس 111 جنيهًا للطبق.

أسعار البيض اليوم

وسجل سعر طبق البيض البلدي 120 جنيهًا اليوم الجمعة 25 أغسطس 2023 بانخفاض جنيه واحد فقط مقارنة بسعر الخميس 121 جنيهًا وهذه الأسعار الخاصة للمستهلك.

أهمية طبق المائدة في الغذاء والتفريخ

ويعد طبق بيض المائدة من العناصر الغذائية الهامة التي لا غنى عنها، بحسب خبراء التغذية الذين ينصحون كثيرًا بتناول تلك الوجبات خاصة للأطفال لتفادي أمراض هشاشة العظام، لذلك بيض المائدة من الأمور الهامة في الغذاء وكذلك في التفريخ بمزارع الدواجن.

أسعار البيض في البورصات

وترصد الوطن أسعار طبق البيض يوم الجمعة 25 أغسطس الجاري 2023 في المزارع كالتالي:

البيض الأبيض في بورصة البيض بالزراعي: 108 جنيهات

طبق البيض الأبيض في بورصة الجوهري: 109 جنيهات

أسعار طبق البيض الأبيض في بورصة شوشة: 104 جنيهات

بورصة الصحراوي: 108 جنيهات