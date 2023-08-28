طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحان الجيولوجيا والتفاضل وعلم النفس دور ثان

يؤدى طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية «علوم» امتحان الدور الثاني في مادة «الجيولوجيا، والعلوم البيئية»، كما يؤدي طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية «رياضيات» امتحان الدور الثاني في مادة «الرياضيات البحتة»، «التفاضل والتكامل» اليوم.

طلاب الثانوية يؤدون امتحان الجيولوجيا وعلم النفس

كما يؤدى طلاب الثانوية العامة الشعبة الأدبية امتحان الدور الثاني في مادة «علم النفس والاجتماع»، بينما يؤدي طلاب مدارس المتفوقين شعبة العلوم امتحان مادة مقاييس المفاهيم «الأحياء»، بينما يؤدي طلاب مدارس المتفوقين شعبة الرياضيات امتحان مادة مقاييس المفاهيم «الرياضيات البحتة»، بينما يؤدي طلاب مدارس المكفوفين امتحان مادة «التاريخ ورقة أولى».

وصول أوراق الأسئلة

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن الغرفة المركزية بالوزارة والمكلفة بمتابعة امتحانات الثانوية العامة، تتابع منذ صباح اليوم، وصول أوراق الأسئلة الخاصة بامتحان الجيولوجيا والعلوم البيئة والتفاضل والتكامل وعلم النفس والاجتماع إلى اللجان الامتحانية في موعدها المحدد.

وأضافت وزارة التعليم، أن غرفة العمليات تتابع مع غرف العمليات بالمديريات التعليمية، للتأكد من سير الامتحانات بانضباط دون وجود أي عوائق أو مشكلات، مشيرا إلي أن أسئلة الامتحانات وفقاً لمواصفات الورقة الامتحانية للمركز القومي للامتحانات وتتضمن 85% من الأسئلة اختيار من متعدد وال15% مقالية.