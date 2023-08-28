تداول 10 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة مواني البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة مواني الهيئة 10 سفن، وتم تداول 10000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 668 شاحنة و142 سيارة، وشملت حركة الواردات 500 طن بضائع، 298 شاحنة، و100 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 9500 طن بضائع، 370 شاحنة و42 سيارة.

ميناء سفاجا يستقبل سفينتين

ويستعد ميناء سفاجا اليوم، لاستقبال السفينتين الحرية وبوسيدون اكسبريس، بينما تغادر العبارة أل فيما غادرت الميناء بالأمس السفينتين الحرية وبوسيدون اكسبريس، كما شهد ميناء نويبع تداول 2500 طن بضائع، و209 شاحنة من خلال رحلات مكوكية «وصول وسفر» لثلاث سفن وهى بريدج، سينا، أيلة، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 761 راكبا بموانيها.