موعد تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. وتوقيت امتحانات المعادلات

ينتظر كثير من طلاب الشهادات الفنية المختلفة، إعلان موعد تنسيق الدبلومات الفنية 2023، والمقررة خلال الأسابيع المقبلة، بعد انتهاء المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2023، وإعلان نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة.

موعد تنسيق الدبلومات الفنية 2023

وكشف السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والمشرف على قطاع التنسيق في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، عن أنّ موعد تنسيق الدبلومات الفنية 2023، سيعلن خلال الأيام المقبلة، بعد انتهاء اختبارات المعادلات الخاصة بكليات التجارة والحقوق والهندسة والزراعة والسياحة، والمخصصة لطلاب الدبلومات الفنية فقط.

ولفت إلى أنّ اللجنة العليا للتنسيق برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد أيمن عاشور، هي المنوطة بتحديد موعد تنسيق الدبلومات الفنية 2023.

موعد امتحانات المعادلات للشهادات الفنية

ومن المقرر أن تبدأ امتحانات طلاب الشهادات الفنية للمعادلات الشهر المقبل، وفقا للجداول المقررة من قبل المجلس الأعلى للجامعات، نظرا لأن لطلاب الدبلومات الفنية، الحق في الالتحاق بالجامعات والمعاهد الحكومية بنسبة حدود الـ10% من إجمالي الأعداد المطلوبة.

تنسيق الدبلومات الفنية 2023

ومن المعروف أنَ عدد الرغبات أمام طلاب الدبلومات الفنية في تنسيق 2023، يبلغ 75 رغبة، وأنّ التقديم سيكون إلكترونيا من خلال موقع التنسيق الإلكتروني عبر الرابط.