تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. اعرف على موعد انطلاقه

أكّد السيد عطا، رئيس قطاع التعليم في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمشرف على التنسيق، أن العمل بمختلف القطاعات لأعمال تنسيق الجامعات يسير بصورة منتظمة وهادئة دون رصد أي مشكلات، موضحاً أن أعمال تنسيق الدبلومات الفنية 2023 لم يتمّ تحديد موعده حتى الآن، والتوقعات تشير إلى أنَّه وارد أن تقرر اللجنة العليا للتنسيق موعده منتصف الشهر المقبل وذلك بعد الانتهاء من امتحانات المعادلات للدبلومات الفنية.

تنسيق الدبلومات الفنية 2023

وأكّد رئيس قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، لـ«الوطن»، أنَّ عدد الرغبات لطلاب تنسيق الدبلومات الفنية 2023 هو 75 رغبة لكل طالب، وأن موقع التنسيق الإلكتروني هو النافذة الوحيدة لأعمال توزيع الطلاب على الكليات المختلفة، منوهاً إلى أن مكتب التنسيق الرئيسي يواصل أعماله لمختلف المراحل الدراسية و الشعب المختلفة والتخصصات.

تنسيق الجامعات 2023

وناشد رئيس قطاع التعليم طلاب الدبلومات الفنية من الانسياق خلف مروّجي الإعلانات الوهمية للكيانات الوهمية التي تدعي انتسابها لوزارة التعليم العالي والأعلى للجامعات الحكومية وتقوم بتقديم الخدمة التعليمية دون سند قانوني.