فصل التيار الكهربائي عن 16 منطقة بالجيزة اليوم.. «شوف لو هيقطع عندك»

أعلنت شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء اليوم السبت، تخفيف الأحمال وقطع التيار لمدة ساعة، عن 16 منطقة، في نطاق منطقة تحكم شمال ريف الجيزة، وتشمل «أوسيم ومنشأة القناطر» بداية من الساعة 11 مساء وحتى الثانية عشرة صباحًا.

الأماكن التي سيتم فصل التيار وتخفيف الأحمال بها

وتجري عملية تخفيف الاحمال وقطع التيار في مناطق منشأة القناطر وأوسيم كالتالي «السلخانة الجديدة بأوسيم - القراطين - الأبعدية - مستشفى مبارك بمنشأة القناطر - الموقف بمنشأة القناطر - أم دينار - السيل والحسانين بمنطقة بهرمس - جزاية - مزارع برقاش - الجبانة بمنطقة كفر حجازي - الرهاوي - الإخصاص - المسجد الشرقي بمنطقة نكلا - الصرف الصحي بكفر حجازي - مرور برقاش - صوامع برقاش».

شبكات وإيرادات محافظة الجيزة

وتنشر «الوطن» أرقام التليفونات الخاصة بالإدارات الواقعة بنطاق عمل شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء بمحافظة الجيزة، «شبكات - إيرادات» تسهيلًا على المواطن لمعرفة الإدارة والفرع التابع له.

- شبكات الدقي - ش نوال بجوار قسم العجوزة - 37605537.

- إيرادات الدقي - 33365472.

- شبكات بولاق الدكرور - ش ترعة الزمر أمام محطة مترو فيصل المشابك - 37348933.

- إيرادات بولاق الدكرور - 33307086.

- شبكات الهرم 1 محطة الأوبرج ش الهرم - 35857975.

- إيرادات الهرم 1 - 35868265.

- شبكات الهرم 2 - 35822541.

- إيرادات الهرم 2 - 35868265.

- شبكات بشتيل - بشتيل البلد ش المصرف بجوار السنترال - 33558488.

- إيرادات بشتيل - 33500767.

- شبكات 6 أكتوبر- طريق المصانع الحي 12 - 38322280.

- إيرادات 6 أكتوبر - 38330476.

- شبكات الشيخ زايد - الحي الأول مجاورة 4 عمارة 32 - 38521692.

- إيرادات الشيخ زايد - 38521571.

- شبكات شمال ريف الجيزة 1- كرداسة ش سعد زغلول - 37994405.

- إيرادات شمال ريف الجيزة 1 - 37990319.

- شبكات شمال ريف الجيزة 2 - أوسيم 80 ش الجمهورية - 38714658.

- إيرادات شمال ريف الجيزة 2 - 38940260.

- شبكات وسط ريف الجيزة - البدرشين بجوار السنترال - 38035247.

- إيرادات وسط ريف الجيزة - 38021449.

- شبكات جنوب ريف الجيزة - ش شكري القوتلي بلوك 31 العياط شرق - 38607361.

- إيرادات جنوب ريف الجيزة - 38600113.