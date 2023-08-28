رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

هل يجب إخراج زكاة على شهادات وودائع البنوك؟.. أمين الفتوى يجيب

كتب:

إسراء سليمان ورؤى ممدوح
11:22 ص | الإثنين 28 أغسطس 2023
تعبيرية

تعبيرية

يسعى قطاع كبير من المواطنين خاصة عملاء البنوك إلى معرفة هل يجب إخراج زكاة على شهادات وودائع البنوك، وهو السؤال الذي أجاب عنه الدكتور خالد عمران أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.

هل يجب إخراج زكاة على شهادات وودائع البنوك

وفي إجابته عن إخراج زكاة على شهادات وودائع البنوك، قال أمين الفتوى بـ دار الإفتاء المصرية: «أنت عندك فوائد بتطلع على حساب في البنك.. طيب العائد ده فائض عن احتياجاتي، يبقى نطلع منه 2.5% على أصل المبلغ والعائد»، مضيفًا أنَّ «هذا العائد يستخدم في مصاريف الأولاد والأحفاد، لذا يجب إخراج 10% منه طبقًا لفتوى دار الإفتاء المصرية».

حساب زكاة المال على شهادات الاستثمار

وحول كيفية حساب زكاة المال على شهادات الاستثمار، قال الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنَّه إذا بلغت شهادات الاستثمار النصاب الواجب شرعًا في الزكاة؛ وجب على المسلم عندئذ إخراج الزكاة فيها.

اقرأ المزيد:

ما حكم إخراج الزكاة للأقارب؟.. دار الإفتاء توضح

أمين الفتوى يوضح حكم الزكاة على ذهب الزينة أو الشبكة  

«بيت الزكاة» يصرف إعانة شهرية عاجلة لسيدة مريضة في قنا

هل يجوز إخراج الزكاة في الميراث قبل استلامه؟.. «الإفتاء» تكشف الحكم

ما حكم إخراج الزكاة للأقارب المتعثرين ماليا؟.. تجوز ولكن بشرط

الأوراق المطلوبة للتقديم في مبادرة تيسير الزواج من بيت الزكاة

بيت الزكاة المصري يطلق مبادرة «فرحة» لتيسير الزواج.. 6 مستندات مطلوبة

أمين الفتوى يكشف حكم منح الزكاة للأبناء أو الآباء: لا يجوز
بقلم إسراء سليمان ورؤى ممدوح