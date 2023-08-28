هل يجب إخراج زكاة على شهادات وودائع البنوك؟.. أمين الفتوى يجيب

يسعى قطاع كبير من المواطنين خاصة عملاء البنوك إلى معرفة هل يجب إخراج زكاة على شهادات وودائع البنوك، وهو السؤال الذي أجاب عنه الدكتور خالد عمران أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.

هل يجب إخراج زكاة على شهادات وودائع البنوك

وفي إجابته عن إخراج زكاة على شهادات وودائع البنوك، قال أمين الفتوى بـ دار الإفتاء المصرية: «أنت عندك فوائد بتطلع على حساب في البنك.. طيب العائد ده فائض عن احتياجاتي، يبقى نطلع منه 2.5% على أصل المبلغ والعائد»، مضيفًا أنَّ «هذا العائد يستخدم في مصاريف الأولاد والأحفاد، لذا يجب إخراج 10% منه طبقًا لفتوى دار الإفتاء المصرية».

حساب زكاة المال على شهادات الاستثمار

وحول كيفية حساب زكاة المال على شهادات الاستثمار، قال الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنَّه إذا بلغت شهادات الاستثمار النصاب الواجب شرعًا في الزكاة؛ وجب على المسلم عندئذ إخراج الزكاة فيها.