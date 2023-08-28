اعتقال موظف سابق في القنصلية الأمريكية في روسيا بتهمة التجسس

اتهم جهاز الأمن الاتحادي الروسي موظفًا سابقًا بالقنصلية الأمريكية في الشرق الأقصى الروسي بجمع معلومات عن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وقضايا أخرى لحساب الولايات المتحدة الأمريكية، بحسب وكالة «تاس» الروسية للأنباء.

المتهم يحمل الجنسية الروسية ويدعى روبرت شونوف

ونقلت وكالة «تاس» عن جهاز الأمن الاتحادي الروسي، قوله إنَّ الشخص المتهم نقل معلومات لموظفي السفارة الأمريكية في العاصمة الروسية موسكو عن أثر حملة التجنيد الإلزامي الروسية على إثارة سخط سياسي في البلاد قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في 2024.

من جهته، ذكر مصدر لوكالة الأنباء الروسية، أنَّ المعتقل هو مواطن روسي ويدعى روبرت شونوف، ومنذ سبتمبر من العام 2022 وحتى لحظة اعتقاله، جمع «شونوف» معلومات لصالح موظفي السفارة الأمريكية في موسكو مقابل مكافآت مادية، إذ وجهت للرجل تهمة ارتكاب جريمة بموجب المادة 275.1 من القانون الجنائي الروسي «التعاون السري مع دولة أجنبية».

السجن لمدة تتراوح بين 3 و8 سنوات في حالة الإدانة

فيما أشار جهاز الأمن الاتحادي الروسي إلى أنَّه من المقرر إجراء استجوابات مع هؤلاء الدبلوماسيين الأمريكيين، وتمّ إرسال الاستدعاءات ذات الصلة إلى السفارة الأمريكية في موسكو، وفي حال الإدانة، تنص هذه المادة على السجن لمدة تتراوح بين 3 و8 سنوات مع غرامة إضافية محتملة تصل إلى مليون روبل روسي.