«إرادة جيل»: توجيهات الرئيس الأخيرة تصب في صالح الاقتصاد المصري

قال تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل، إن الحوافز الإعفائية التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، تهدف إلى تعميق الصناعة وتوطينها، وتحقيق الاكتفاء الذاتيـ والاهتمام بالصناعة المحلية يعكس اهتمام الرئيس بتعميق هذه الصناعة، كما أن منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات التي تستهدف تعميق هذه الصناعات يحفز هذه المشاريع على تحقيق الاستراتيجية الوطنية لتنمية الصناعة، ورفع معدلات نمو هذه المشروعات.

توجيهات الرئيس للمستثمرين

وأضاف «مطر»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن توجيهات الرئيس الأخيرة للمستثمرين التي تمكنهم من استعادة نسبة من قيمة الأرض تصل إلى النصف يزيد من فرص الاستثمار، ويحفز المستثمرين على تنفيذ المشروعات في نصف المدة المحددة لها، كما وجه الرئيس، مضيفا أن الإعفاء الضريبي الذي وجه به الرئيس واشترط فيه تنفيذ وتشغيل المشروعات طبقًا لحجمها في 3 سنوات، سيؤدي ذلك إلى تقليل فاتورة الاستيراد وزيادة الصادرات.

مد الإعفاء الضريبي

وأشار رئيس حزب إرادة جيل بقرار الرئيس بإمكانية مد الإعفاء الضريبي لخمس سنوات إضافية لعدد محدد من هذه الصناعات، في حال تحقيق المستهدف منها، لافتًا إلى أن الحوافز التي وجه بها الرئيس تصب كلها في صالح الصناعة والاستثمار، والذي بدوره يصب في صالح الدولة والاقتصاد والمواطن.