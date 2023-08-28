«الإدارية» ترفض طعن 3 مسؤولين بـ«زراعة أسيوط» وتؤيد خفض درجاتهم الوظيفية

قضت الدائرة الرابعة تأديب بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، رفض الطعن المُقدم من مسئول حوض بالجمعية الزراعية بالأكراد بمديرية الزراعة بأسيوط بوظيفة بالدرجة الثانية، مهندس حماية الأراضي بالجمعية الزراعية بالأكراد بمديرية الزراعة بأسيوط بوظيفة بالدرجة الثانية، رئيس الجمعية الزراعية بالأكراد بمديرية الزراعة بأسيوط بوظيفة بالدرجة الأولى، لمخالفتهم قواعد العمل وخفض وظيفة كل منهم إلى الدرجة الأدنى مباشرة.

دعوى تأديبية

وقالت المحكمة في حيثياتها، إنَّ النيابة الإدارية أقامت الدعوى التأديبية رقم 515 لسنة 41 ق، ضد مسئول حوض بالجمعية الزراعية بالأكراد بمديرية الزراعة بأسيوط بوظيفة بالدرجة الثانية و مهندس حماية الأراضي بالجمعية الزراعية بالأكراد بمديرية الزراعة بأسيوط بوظيفة بالدرجة الثانية ورئيس الجمعية الزراعية بالأكراد بمديرية الزراعة بأسيوط بوظيفة بالدرجة الأولى.

وتابعت: وذلك لأنهم خلال المدة من 24 سبتمبر 2013 حتى 21 أكتوبر 2013 بدائرة عملهم وبوصفهم السابق لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقه وخالفوا القواعد والتعليمات المالية المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها بما من شأنه الإضرار بمصلحة ماليه للدولة وذلك بأن: لم يراعوا الدقة حال تحريرهم المحضر رقم 2013/35 مما ترتب علية تكرار تحرير محضر لمواطن لقيامه بإعادة تشوين مواد بناء بحوض الطوال رغم سبق تحرير محضر مخالفة له برقم 22 بتاريخ 12 أغسطس 2010 وكذلك إثبات وصف مخالف للحقيقة بالمحضر رقم 41 لسنة 2013 المحرر بتاريخ 21 أكتوبر 2013 بالمخالفة للتعليمات.