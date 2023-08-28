محافظات تسجل أعلى درجة حرارة اليوم الاثنين.. وصلت إلى 45 درجة مئوية

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تسجيل عدد من محافظات الجمهورية أعلى درجة حرارة اليوم الإثنين، موضحة أنَّ محافظة قنا سجلت أعلى درجة حرارة اليوم الأحد بـ45 درجة مئوية والمحسوسة 46 درجة.

فيما سجلت أبو سمبل 44 درجة والمحسوسة 45 درجة مئوية، وسجلت محافظات الأقصر وأسوان والوادي الجديد 43 درجة والمحسوسة 44 درجة مئوية، وسجلت سوهاج وسيوة 40 درجة والمحسوسة 42 درجة مئوية

وسجلت شلاتين أعلى درجة حرارة صغرى اليوم الاثنين بـ31 درجة مئوية، ثم شرم الشيخ وأبو رماد بـ30 درجة مئوية.

حالة الطقس اليوم الاثنين

وعن حالة الطقس اليوم الاثنين، أوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أنَّه يسود طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، خلال ساعات النهار وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

كما يسود طقس معتدل الحرارة رطب على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، خلال ساعات الليل، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، خلال ساعات الليل.

فيما تنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة رعدية على مناطق من جنوب سيناء وجنوب سلاسل البحر الأحمر، وتشهد السواحل الشمالية الغربية فرص ضعيفة لأمطار خفيفة.

درجات الحرارة اليوم الاثنين

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 33 والمحسوسة 35 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 31 والمحسوسة 34 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 38 والمحسوسة 41 درجة درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 36 والمحسوسة 38 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 42 والمحسوسة 43 درجة مئوية.