حالة الطقس غدا.. حار رطب ورياح وأمطار رعدية على هذه المناطق

توقع خبراء الأرصاد الجوية، أن يسود طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد خلال ساعات النهار غدا الإثنين.

فيما يسود طقس معتدل الحرارة رطب على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، خلال ساعات الليل.

حالة الطقس غدا

وتشير التوقعات إلى نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة رعدية على مناطق من جنوب سيناء وجنوب سلاسل البحر الأحمر على فترات متقطعة.

وتشهد السواحل الشمالية الغربية فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق من مطروح والسلوم.

وفيما يلي توقعات هيئة الأرصاد الجوية لدرجات الحرارة العظمى والصغرى:

درجات الحرارة غدا الإثنين

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 33 والمحسوسة 35 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 31 والمحسوسة 34 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 38 والمحسوسة 41 درجة درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 36 والمحسوسة 38 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 42 والمحسوسة 43 درجة مئوية.