الحلقة الجديدة من برنامج أطياف على الحياة: رحلة للنمسا ولقاء مع عزت القمحاوي

تستعرض الدكتورة صفاء النجار، أبرز معالم رحلتها إلى العاصمة النمساوية فيينا، وتخوض جولة إلى المتاحف والمعالم الثقافية الهامة فيها، وذلك في الحلقة الجديدة من برنامجها «أطياف»، الذي يُعرض على شبكة تليفزيون «الحياة»، الخميس المقبل.

في الحلقة نفسها يستضيف البرنامج، الكاتب والروائي عزت القمحاوي، الذي يكشف عن كواليس رحلته الطويلة مع الكتابة، وفلسفة الكتابة كما يراها، خصوصًا الكتابة العابرة للأجناس الأدبية التي يبدع فيها ويدافع عنها دوما، كما يتحدث عن دور الصحافة في حياته الأدبية ورؤيته لتطور منظور الكاتب للقراءة.

مواعيد عرض برنامج أطياف على قناة «الحياة»

يُذكر أنَّ برنامج «أطياف» يعرض في 8.30 مساء الخميس من كل أسبوع، على شبكة تلفزيون «الحياة»، وهو معني بالحياة الثقافية والفنية في مصر، ويرأس تحريره زين العابدين خيري، ويخرجه عبدالفتاح خضر.