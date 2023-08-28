جدول التقويم الدراسي 1444 بعد التعديل بالسعودية.. إليك التفاصيل

أعلنت وزارة التعليم السعودية عن جدول التقويم الدراسي 1444 بعد التعديل بالسعودية، إذ تمّ اعتماد الثلاثة فصول في المملكة، موضحة أنَّ موعد الاستئناف للدراسة للعام الجديد 1444 – 2023، سواء كان للمدارس الحكومية والأجنبية والجامعات.

التقويم الدراسي 1444 بالسعودية بعد التعديل

أقرّت وزارة التعليم السعودية تقويم الفصل الدراسي الحالي بعد التعديل الذي أقرّته مؤخرا، وذلك ليتمكن الطلاب وأولياء الأمور والإداريين والجامعيين من معرفة مواعيد الإجازات والعطل، ومتى يرجع كل شخص إلى مكان عمله سواء كان طالبا أو معلما أو إداريا.

اختبارات الفصل الدراسي الثاني في السعودية

وحددت اختبارات منتصف الفصل الدراسي الثاني في المملكة العربية السعودية يوم الأحد الموافق 8 يناير من العام الجاري 2023، والذي يُصادف يوم 15 جمادي الثاني 1444، أما الاختبارات العملية والشفوية الترم الثاني ستكون يوم 19 فبراير 2023.

وأعلنت الاختبارات النهائية التحريرية للفصل الدراسة الثاني يوم 26 فبراير من العام 2023 وهو يوم الأحد 6 شعبان 1444.

متى ينتهي الفصل الدراسي الثاني 1444 في السعودية؟

حددت وزارة التعليم السعودية موعد انتهاء الفصل الدراسي الثاني 1444، بناء على الخطة السنوية، إذ سيكون موعد نهاية الفصل الدراسي الثاني 2023 في تاريخ 2 مارس من العام الجاري 2023 الموافق 10 من شهر شعبان من العام الهجري 1444، وسيحصل الطلاب في المملكة العربية السعودية على إجازة مدتها 10 أيام، وبعد العودة من الإجازة سيبدأ الطلاب في استقبال الفصل الدراسي الثالث 2023، وذلك بناء على التقويم الدراسي 1444 بعد التعديل واعتماد نظام الثلاثة فصول في السعودية.

الفصل الدراسي الثالث 1444 في السعودية

اعتمدت وزارة التعليم السعودية نظام الثلاث فصول، إذ أن بداية الدراسة للطلاب للفصل الدراسي الثالث ستبدأ في تاريخ 12 مارس 2023 الموافق 202 – 8 – 1444 هجري.