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انخفاض أسعار الذهب للمرة الثانية اليوم.. «فرصة لو هتشتري»

كتب:

مارينا رؤوف
11:56 ص | الإثنين 28 أغسطس 2023
الذهب

الذهب

تراجعت أسعار الذهب للمرة الثانية اليوم، خلال منتصف التعاملات الصباحية، مقارنًة بافتتاح التعاملات صباحا، وفق تقارير بورصات تداول الذهب وأسعار الصاغة، وشركة «جولد بيليون» لتداول الذهب.

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجل جرام  الذهب عيار 21 الأكثر تداولا، انخفاضًا بمقدار 5 جنيهات، ووصل سعر الجرام إلى نحو 2240 جنيهًا مقابل 2245 جنيهًا، في بداية التعاملات الصباحية اليوم.

أسعار الذهب اليوم

وجاءت أسعار الذهب في محلات الصاغة الآن، عند مستوى 2560 جنيها للجرام عيار 24 الأكثر نقاءً، الذي يستخدم في صناعة السبائك. 

وسجل عيار 21 سعر 2240 جنيها للجرام، وعيار 18 سعر 1920 جنيها، فيما  سجل الجنيه الذهب 17 ألفًا و920 جنيها.

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مارينا رؤوف
بقلم مارينا رؤوف

محررة صحفية بجريدة الوطن ، قسم الاقتصاد،المسؤولة عن ملف البترول والغاز الطبيعي والتعدين، حاصلة على ليسانس آداب قسم إعلام- جامعة حلوان.