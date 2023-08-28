الذهب يفقد 10 جنيهات من قيمته في محلات الصاغة.. بكم عيار 21؟

تراجعت أسعار الذهب للمرة الأولى، خلال تعاملات اليوم، مع بداية التعاملات الصباحية، مقارنًة بختام التعاملات أمس، وفق تقارير بورصات تداول الذهب وأسعار الصاغة، وشركة «جولد بيليون» لتداول الذهب.

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجل الجرام عيار 21 الأكثر تداولا انخفاضًا بمقدار 10 جنيهات، ووصل سعر الجرام إلى نحو 2245 جنيهًا، مقابل 2255 جنيهًا، في نهاية التعاملات المسائية أمس.

أسعار الذهب اليوم

وجاءت أسعار الذهب في محلات الصاغة الآن، عند مستوى 2566 جنيها للجرام عيار 24 الأكثر نقاءً، الذي يستخدم في صناعة السبائك، وسجل عيار 21 سعر 2245 جنيها، وعيار 18 بسعر 1924 جنيها، بينما سجل الجنيه الذهب 17 ألفًا و960 جنيها.