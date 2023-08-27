تراجع جديد بأسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم.. جرام 21 بكام؟

سجلت أسعار الذهب تراجعاً جديداً في منتصف تعاملات اليوم الأحد، لينخفض الجرام عيار 21، الأكثر تداولاً، بمقدار 5 جنيهات عن السعر المسجل منذ التعاملات الصباحية، واستقر عند مستوى 2250 جنيهاً، بدون ضريبة أو مصنعية.

كما تراجع سعر جرام الذهب عيار 24، الأكثر نقاءً والمستخدم في صناعة السبائك، ليسجل نحو 2560 جنيها خلال منتصف التعاملات اليومية، وذلك بحسب بيانات الشعبة العامة للذهب.

أسعار الذهب اليوم الأحد في مصر بدون مصنعية

انخفض سعر جرام الذهب عيار 22، بمنتصف تعاملات اليوم الأحد، بمحلات الصاغة في مصر، حيث سجل نحو 2357 جنيهاً للشراء بدون مصنعية، وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر جرام الذهب عيار 21

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 21، الاكثر مبيعاً، في محلات الصاغة اليوم، حيث سجل نحو 2250 جنيهاً للشراء بدون مصنعية أو ضريبة.

سعر جرام الذهب عيار 18

وكذلك انخفض سعر جرام الذهب عيار 18، حيث سجل نحو 1929 جنيهاً، وسجل الجرام عيار 14 نحو 1500 جنيه للشراء بدون مصنعية أو ضريبة، وقد يختلف السعر من مكان لاخر.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب، بمنتصف تعاملات اليوم الأحد، انخفاضآ بمحلات الصاغة، حيث سجل نحو 18000جنيه للشراء، فيما سجلت الأونصة الذهبية حوالي 1915 دولاراً بالأسواق العالمية.