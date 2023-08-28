سعر الذهب اليوم الاثنين في بداية التعاملات.. «اعرف عيار 21 بكام»

شهد سعر الذهب اليوم الاثنين 28- 8- 2023، في بداية التعاملات الصباحية بمحلات الصاغة المصرية، استقرارا ملحوظا، إذ استقر سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا ليسجل 2255 جنيها دون مصنعية في ختام التعاملات.

وعن سعر الذهب اليوم الاثنين 28- 8- 2023، في الصاغة خلال بداية التعاملات الصباحية، نرصد لكم في السطور التالية أسعار المعدن الأصفر خلال بداية التعاملات الصباحية، وذلك بحسب بيانات الشعبة العامة للذهب وفقآ لنوع العيار.

أسعار الذهب اليوم في مصر دون مصنعية

استقر سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر بمحلات الصتغة دون مصنعية إذ سجل نحو 2577 جنيها، وشهد سعر جرام الذهب عيار 22 استقرارا إذ سجل نحو 2362 جنيها للشراء دون مصنعية وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر جرام الذهب عيار 21

ويزداد الإقبال على شراء عيار 21، واستقر سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر بمحلات الصاغة دون مصنعية، إذ سجل نحو 2255 جنيها للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18

واستقر سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر بمحلات الصاغة دون مصنعية، إذ سجل نحو 1933 جنيها دون مصنعية، وسجل عيار 14 اليوم في مصر استقرارا أيضا بمحلات الصاغة دون مصنعية إذ سجل نحو 1503جنيهات وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الاثنين 28- 8- 2023، استقراراً بمحلات الصاغة، إذ سجل نحو 18040 جنيها للشراء.