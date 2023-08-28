مذيعة «صباح الخير يا مصر»: مشروع توشكى إنجاز يقف وراءه جهد كبير

قالت الإعلامية بسنت الحسيني، مقدمة برنامج «صباح الخير يامصر» إنّ مشروع توشكى إنجاز يقف وراءه جهد كبير من كل المصريين العاملين فيه، وهذا الأمر يعد جزءً مما تم في ملف الاستصلاح الزراعي خلال السنوات الماضية، مضيفة «الرئيس السيسي قال إن ما تشهده منطقة توشكى هو خطوة واحدة من خطوات كثيرة يتم تنفيذها في هذا الملف عبر استغلال كل ما هو متاح وكل نقطة مياه للتوسع بشكل أكبر في استصلاح أراضي جديدة».

المشروع اعتمد بشكل أساسي على الدراسات والعلم

وأضافت «الحسيني»، في برنامج «صباح الخير يامصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أن المشروع اعتمد بشكل أساسي على الدراسات والعلم وهو ما أدى إلى تحقيقه نجاح كبير على مستوى كل المحاصيل التي تمت زراعتها، موضحة «في هذه الدراسات تمت مراعاة خريطة ملائمة التربة للزراعة، ومن هنا تتم الاستعانة بخبرات علمية ومتخصصين في دراسات التربة وحصر الأراضي حتى يتم تحويل الصحراء إلى زراعات خضراء».

مشروع توشكى يرتبط بالتحدي والعمل الجاد لتحويل رمال الصحراء إلى مساحات خضراء

فيما قال الإعلامي مصطفى كفافي، إن مشروع توشكى يرتبط بالتحدي والعمل الجاد لتحويل رمال الصحراء إلى مساحات خضراء ومحاصيل استراتيجية تؤمن غذاء المصريين، مشيرا إلى أن هذا المشروع الذي وجه الرئيس السيسي بإعادة إحيائه يجسد الإرادة الحقيقية للشعب المصري، وأصبح مشروعا تنمويا متكاملا ومساحات شاسعة تمت زراعتها بمحاصيل استراتيجية هامة مثل القطن والذرة وبنجر السكر والشعير بجانب عدد كبير من المحاصيل الزيتية وفدادين النخيل عالية الجودة.

لا يوجد مشروع زراعي ناجح دون توفير مصادر المياه

وتابع مذيع «صباح الخير يامصر» أنه بالنسبة للمياه، يمكننا القول إنه لا يوجد مشروع زراعي ناجح دون توفير مصادر المياه، والسبب الرئيسي في تعطل المشروع لسنوات طويلة مضت كان جبل جرانيت عرضه 20 متر وطوله 9 كم، حيث كان يعطل وصول المياه إلى مفيض توشكى، وبالتالي، وجهت القيادة السياسية إزالة أي معوقات خاصة بالمشروع، وتم تفجير وتفتيت هذا الجبل، وأصبح مفيض توشكى يوصل المياه لكل المناطق المستصلحة في هذا المشروع الضخم.