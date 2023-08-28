بـ600 جنيه.. إزاى تسافر العريش قبل انتهاء إجازة نهاية العام؟

أعلنت وزارة الشباب والرياضة متمثلة في الإدارة المركزية لتنمية الشباب، الإدارة العامة للبرامج الثقافية والفنية، اليوم، موعد إطلاق الفوج الثاني من رحلات اعرف بلدك المتجة إلى مدينة العريش.

وفي إطار الخدمات اليومية المقدّمة للقارئ نستعرض في التقرير التالي تفاصيل الفوج الثاني إلى مدينة العريش، وفق بيان الشباب والرياضة.

الفوج الثاني لمدينة العريش

وجاءت أبرز تفاصيل رحلة العريش كالتالي:

- ينطلق الفوج الثاني من رحلات اعرف بلدك إلى مدينة العريش خلال الفترة من 3-9 سبتمبر 2023 لشباب المحافظات.

- مدة الفوج 4 أيام بـ3 ليال.

- المرحلة العمرية: من (18 - 40) سنة.

- قيمة الاشتراك: 600 جنيه.

- الإقامة والإعاشة بفندق القوات المسلحة في العريش.

- الاستقبال على وجبة الغداء.

- التسكين بغرف رباعية.

- للاشتراك من خلال الرابط الإلكتروني التالي.

- يتم الحجز وسداد قيمة الاشتراك من خلال منظومة الدفع الفوري ببطاقة فيزا أو أي بطاقة بنكية وفوري على مستوى الجمهورية.

- أولوية المشاركة في الرحلة بأسبقية الدفع، ويتم إلغاء أكواد الدفع بعد اكتمال سداد عدد المشاركين المخصص الفوج.

- ممنوع نهائيًا اصطحاب الأطفال أو الأسر أو الحيوانات الأليفة.

- يمنع التبديل نهائيا أو استرداد المبلغ بعد السداد.

- يمنع التدخين نهائياً في أماكن الإقامة ووسائل الانتقالات والمزارات السياحية.

- في حالة عدم صحة البيانات أو مخالفة تعليمات هيئة الإشراف أو ظهور مخالفات وقضايا أمنية يتم مغادرة المشارك فوراً دون استرداد مبلغ الاشتراك.

- يتحمل المشاركون قيمة البرنامج السياحي والوزارة غير مسؤولة عنه.

- التجمع للتحرك الساعة السادسة صباحًا من مقر وزارة الشباب والرياضة بالمهندسين.

- تنفيذ جولات حرة ضمن برنامج الرحلة.

- يحق للمشرف إجراء أي تعديل أو تغيير في البرنامج السياحي الذي يتم الاتفاق عليه وفقاً لأي ظروف طارئة، والمشاركون مسؤولون عن سلامتهم دون أي مسؤولية على الوزارة.