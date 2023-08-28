ملتقى توظيفي في التجمع الخامس الأسبوع المقبل.. اعرف الشروط والتفاصيل

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عبر مبادره توظيف مصر بالتعاون مع ميكروسوفت ومؤسسة كير للتنمية، تنظيم اليوم المفتوح للتوظيف في شركة أسواق عبدالعزيز، الإثنين المقبل من الساعة 10 صباحا وحتى الثالثة عصرا.

وأوضحت الشباب والرياضة في بيان عنها، أنّ اليوم المفتوح للتوظيف سيعقد داخل مركز شباب التجمع الخامس، لاستقبال الراغبين في الحصول على الوظائف المتاحة، شرط توافر عدد من الشروط، تستعرضها «الوطن» في التقرير التالي.

وظائف اليوم المفتوح للتوظيف

وأشارت الوزارة إلى أنّها بحاجة إلى وظائف، تتمثل في «مديرو فروع، بائع أجهزة كهربائية ومنزلية، كاشير، كنترول تسليم أجهزة، مندوب تسليم أجهزة، خدمة عملاء، عمال خدمات، أمن، وعمال مخازن، وسائقو أتوبيسات».

واشترطت الشباب والرياضة، حصول المتقدين للوظائف على رخصة أولى وثانية، فضلا عن التفرغ التام للوظيفة، وأن يكون المتقدم من الذكور فقط، كما أنّ الوظائف متاحة لجميع المؤهلات ولا تشترط خبرة، موضحة أنّ أماكن العمل هي «القاهرة والتجمع الخامس ومدينة بدر ومدينة نصر».

ويحصل الموظفون في الشركة على عدد من الحقوق والمميزات، أبرزها التامين الطبي والاجتماعي، فضلا عن وجود فرص للترقي وإجازات سنوية.

كيفيىة التقدم للوظائف

ويمكن التقدم للوظائف في اليوم المفتوح للتوظيف بشركة أسواق عبدالعزيز بعد ملء الاستمارة التالية https://forms.office.com/r/AF1pG5ZrfC والحضور مباشرة في الموعد المحدد مسبقا.