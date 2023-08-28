حسين الزناتي في منتدى مجلة علاء الدين: هدفنا التعبير عن الطفل

انطلقت أولى فعّاليات منتدى مجلة علاء الدين لقضايا الطفل، اليوم، بقاعة «أل تقلا» بالأهرام، أولى فعاليات، والذي يتناول أهم ما يواجه أطفال مصر من قضايا وموضوعات، وذلك بحضور وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، والكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة رئيس مجلس إدارة الأهرام، ومحمد نوار رئيس الإذاعة.

دور مجلة علاء الدين مع النشء

وصرّح حسين الزناتي رئيس تحرير مجلة علاء الدين وكيل نقابة الصحفيين، بأنَّ الغرض الأساسي من المنتدى، هو الحديث والتعبير عن الأطفال، بالإضافة إلى ما تقدمه من محتوى موجه إليهم، وهو الدور الذي يكتمل بها دورها الإيجابي مع النشء، استكمالًا لجهود الدولة المصرية، ودور المؤسسات الصحفية الكبرى في رسالة الوعي والتثقيف للأجيال القادمة.

وقال «الزناتي»، إنَّ الفاعلية تفتح حوارًا مع وزير الشباب والرياضة، ومناقشة موضوع «الإعلام وقضايا الطفل» مع رئيس الإذاعة المصرية محمد نوار، والكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة، والكاتبة والإعلامية سماح أبوبكر عزت، وتدير الحوار واللقاء الإعلامية داليا أشرف.

جوائز مسابقة نجوم علاء الدين

بينما يتمّ على هامشه توزيع جوائز مسابقة نجوم علاء الدين لاكتشاف المواهب الإبداعية للنشء، في مجالات التقديم الإعلامي والقصة القصيرة والكتابة الصحفية، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة وقطاع النشء بها، برئاسة جيهان حنفي وكيل الوزارة لتنمية النشء، وإيمان عثمان مدير عام إدارة الموهوبين والمبدعين بالوزارة.